Gualtieri: “Stadio Roma? Pronti a collaborare. Obiettivo che sia pronto nel 2027”

Lo stadio della Roma è un motivo che, da tempo, tiene banco in casa Friedkin. Le questioni burocratiche sono sempre state il limite probabilmente di tutto, insieme anche alla difficoltà di trovare un posto per costruire. Sul tema si è mostrato fiducioso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha fissato l’obiettivo per il futuro prossimo.

Le parole di Gualtieri : “Lo stadio della As Roma si farà, per ora stiamo rispettando la tabella di marcia, come Roma Capitale abbiamo accolto con favore la volontà della società As Roma. Abbiamo già fatto un pezzo di strada ora partirà il dibattito pubblico, questo è un investimento privato che accogliamo con favore. L’obiettivo è quello di poter inaugurare lo stadio nel 2027“.

Si è parlato anche della Lazio e della volontà recente di ristrutturare il Flaminio per farlo diventare la nuova casa della sua squadra: “È una possibilità, ci siamo sempre dimostrati a favore, abbiamo avuto mesi fa un incontro con il presidente Lotito, abbiamo detto che siamo pronti a collaborare per questo progetto ma occorre una manifestazione d’interesse effettiva. Roma Capitale non promuove la realizzazione degli stadi, sono iniziative private, se la Lazio vuole fare lo stadio al Flaminio le porte sono aperte ma dipende dalla società sportiva, se lo vuole fare, noi ci siamo”