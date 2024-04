Grecia, tifo violento: arrestati 50 ultras, identificati come tifosi dell’Olympiacos

Maxi-operazione della polizia greca nella mattinata di lunedì, in cui sono stati arrestati all’incirca 50 ultras. Come riporta Kathimerini, gli uomini fermati dalle forze dell’ordine sono stati identificati come tifosi dell’Olympiakos, che non si limitano a seguire soltanto la squadra di calcio bensì anche quelle degli altri sport legate alla società. Gli hooligan sono accusati di costituzione di un’organizzazione criminale e in queste ore sono state effettuate perquisizioni delle loro case e veicoli. La violenza negli stadi è un serio problema in Grecia e la polizia ha aumentato il livello di attenzione al tema dopo che, lo scorso dicembre, un agente 31enne è stato ferito mortalmente fuori dallo stadio Melina Merkouri ad Atene, dove era in corso un match di volley.