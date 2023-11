Gol e spettacolo nell’amichevole fra Germania e Turchia: termina 2-3 per gli uomini di Montella

Gol e spettacolo nella partita fra Germania e Turchia con le due squadre che, non avendo grossi impicci relativi al risultato, hanno dato prova di tutta la propria forza soprattutto offensiva e di alcune lacune difensive. Ad uscire vincitrice è la selezione di Vincenzo Montella che passa grazie ad un rigore nel secondo tempo di Sari.

Il primo tempo è pirotecnico. Al quinto è subito la Germania ad andare avanti con il gol di Havertz. La reazione dei turchi non si fa attendere con il pareggio che arriva al 38esimo con il gol di Kadioglu. Prima dell’intervallo passa la Turchia con la perla di Yildiz che bagna la sua prima presenza con la nazionale maggiore con il gol del 2-1. Nella ripresa, arriva l’immediato pareggio di Fullkrug che mette le cose in pari per i tedeschi. Nel finale rigore dal risultato definitivo di Sari che sigilla la vittoria per Vincenzo Montella.