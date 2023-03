Gigi Di Biagio: “Per la Nazionale c’è poca scelta di attaccanti”

Gigi Di Biagio, ex tecnico dell’Under 21 e della Nazionale azzurra, ha parlato a margine dell’evento ‘Digital cup’ in corso al Centro tecnico federale di Coverciano. “Fra gli attaccanti italiani c’è poca scelta. Da italiano e da ex selezionatore preferirei avere italiani senza avere oriundi, però il calcio e il mondo sono cambiati, bisogna guardare oltre perché abbiamo difficoltà e tante nazionali già si muovono così da diversi anni. L’unica cosa che mi sento di dire è che non dobbiamo convincere nessuno, sono loro che devono convincerci che possono vestire la maglia azzurra. Porte aperte ma solo a chi vuole veramente questa maglia”. Parlando delle squadre italiane in Europa, Di Biagio spiega: “Nella maggior parte delle situazioni si sta giocando un calcio più coraggioso, bello, propositivo. Roma e Juventus giocano da squadre vere, soffrono non facendo un ottimo calcio però hanno un senso di appartenenza molto forte, mentre il Milan e il Napoli stanno giocando molto bene”. Poi su Fiorentina e Inter: “Quello che sta facendo Vincenzo Italiano è sotto gli occhi di tutti, ha creato una doppia squadra con un turnover continuo, ma ha ragione lui perché, visti i risultati, la squadra si è ripresa molto bene dopo un momento difficile. L’Inter è molto intensa però penso che la direzione e la strada intrapresa, sia quest’anno, che l’anno scorso, siano quelle giuste”.