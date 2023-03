Rinnovo in dubbio, ma Leao “lavora” sul mercato: “Szoboszlai, vieni al Milan”

In attesa di capire cosa sarà del rinnovo di Rafael Leao, il Milan nella prossima estate vorrebbe rinforzarsi nel settore avanzato del campo. Il portoghese per alcuni non vorrebbe rinnovare con il Diavolo, ma da quello che trapela dall’entourage del giocatore la sensazione sarebbe radicalmente opposta. Il giocatore portoghese stesso sui social non perde mai tempo di sottolineare il suo affetto spasmodico nei confronti del Milan, tanto da fare da promotore al prossimo mercato del Milan. E’ stato, infatti, Leao a cercare di convincere Dominik Szoboszlai a vestire nel futuro rossonero.

Nonostante un rinnovo ancora non in fase avanzata, Rafael Leao “lavora” sul mercato per il Milan. Il portoghese è stato protagonista nelle scorse ore di un commento su un reel di Szoboszlai, centrocampista offensivo del Lipsia, in cui lo consigliava di vestire il rossonero dalla prossima stagione. Questo il commento di Leao: “Love it. Come to Milan“, il tutto con due cuori finali uno rosso ed uno nero. Chissà se Maldini prenderà spunto dalle mosse di Leao per progettare il mercato del futuro prossimo.