Dalla Germania: clausola pro Real Madrid del Bayer Leverkusen per Xabi Alonso

Dalla Germania sono sempre più insistenti le voci che proiettano Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Nel contratto dell’allenatore spagnolo ci sarebbe, infatti, una clausola che renderebbe meno complicato il suo approdo nella casata madrilena.

Secondo la Bild, infatti, il contratto del tecnico spagnolo, in scadenza nel 2026, conterrebbe una clausola che gli permette di liberarsi qualora arrivi la chiamata di uno dei tre club in cui ha giocato, ovvero Liverpool (2004-09), Real Madrid (2009-14) e Bayern Monaco (2014-17). La clausola entrerà in vigore dalla prossima estate.