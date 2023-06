George Weah: “Sono sempre stato un tifoso della Juventus”

“Sono sempre stato juventino, mi sono innamorato della Juve con Platini e la squadra in cui avrei voluto giocare è la Juve. Ma il Monaco è la mia prima famiglia calcistica, il Milan la seconda. Adesso le mie squadre sono Atletico Madrid e Juventus”. Lo ha detto George Weah, Pallone d’Oro 1995, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Mi piacerebbe vedere Timothy giocare in Italia prima o poi. In Italia sono sempre piaciuto a tutti, i tifosi di tutti le squadre mi hanno rispettato. Una cosa, questo, che mi è rimasta nel cuore”.