Dele Alli smentito da un familiare: “Non è stato adottato o mandato in Africa. Gli è stato fatto il lavaggio del cervello”

Dele Alli si racconta a Gary Neville, ex capitano del Manchester United, sul canale YouTube The Overlap. Il centrocampista classe ’96 ha affermato di aver avuto un’infanzia complicata e di essere stato abusato sessualmente da un amico di sua madre e di essere stato adottato e mandato in Africa per imparare la disciplina all’età di sette anni. Tuttavia è stato OJBSport a pubblicare le dichiarazioni di un familiare, in forma anonima, che ha smentito gran parte della versione presentata. “Dele non è mai stato adottato da nessuno. All’età di sette anni ha frequentato una delle migliori scuole di Lagos, in Nigeria. Non è mai stato mandato in Africa per essere disciplinato. Questa è una palese bugia. Aveva un autista che lo prendeva e lo portava tutti i giorni a scuola. Abbiamo tutti i documenti e le foto con suo padre da quando era bambino. Gli è stato fatto il lavaggio del cervello”.