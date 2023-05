Genoa, Gilardino: “Bellissima la festa. Ora pensiamo al Frosinone”

Il Genoa di Gilardino giocherà la Serie A nella prossima stagione, dopo la premiazione appena conquistata sul campo nella settimana scorsa. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006 da giocatore, però ancora non è soddisfatto: l’obiettivo del Grifone sarà quello di riacciuffare il Frosinone che al momento comanda la classifica della Serie B. Alla vigilia del match che conterà solo per la testa della classifica, Gilardino ha voluto mettere in chiaro gli obiettivi del Grifone.

Le parole di Gilardino: “Ci sono state una magia e un’alchimia straordinarie per raggiungere questo traguardo assieme a tutto il nostro popolo. Sarei stato lì tutta la notte a festeggiare coi ragazzi e coi tifosi, però c’è da pensare alle ultime due partite della stagione. C’è da farlo nel modo migliore con la determinazione giusta e con mentalità, spirito, atteggiamento positivi che abbiamo avuto. Rinnovo intanto i complimenti a Fabio Grosso, sono contento per lui perché è tanti anni che tra A e B ha fatto un percorso importante, al direttore sportivo e a tutto il Frosinone per la stagione fatta e per la mentalità e organizzazione avute in questi due anni. Sappiamo la forza di questa squadra, altrimenti non avrebbero fatto quello che hanno proposto. Vogliamo andare a giocarci la gara nel modo giusto, cercando di mettere in campo le nostre potenzialità e cercando di limitare le loro qualità. In questi giorni ho visto i ragazzi mentalmente liberi, vogliosi di ascoltare e lavorare. Mi aspetto questo domani in campo: una squadra che corra, che abbia voglia di proporre e sappia sacrificarsi in fase difensiva“.