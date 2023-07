Gazzetta dello Sport: Inter furiosa con Brozovic per la richiesta di buonuscita

In casa Inter tiene banco la telenovela legata a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato aspettava non altro che il Barcellona, ma la chiamata attesa non è arrivata e il nerazzurro si deve “accontentare” della richiesta ricca dell’Arabia Saudita. Il tira e molla fra le società e per le richieste dello stesso Brozovic sta tenendo banco ed innervosendo parecchio Marotta.

Infatti, secondo quanto riportato de La Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr ha presentato un’offerta più bassa rispetto a quella presentata in precedenza al club nerazzurro. Così, tutto passerebbe nella voglia del giocatore di approdare in Arabia. L’Inter, che ha messo il giocatore sul mercato difatti, sarebbe irritata del comportamento del giocatore durante le trattative e soprattutto per l’esosa richiesta di buonuscita. Si attendono sviluppi, ma nelle scorse ore tutta la dirigenza nerazzurra, riporta La Rosea, era furibonda con il giocatore.