14 punti di penalizzazione per il club di Serie C: è arrivato il comunicato del Tribunale.

Non è bastata la vittoria ai playout di Serie C contro il Sestri Levante per salvare la Lucchese. Dopo la finale di ritorno del 17 maggio vinta per 1-0, il club toscano cinque giorni dopo – il 22 – è stato dichiarato fallito dal Tribunale per la quarta volta in 17 anni.

La speranza del club è quella di rimanere tra i professionisti e disputare il prossimo campionato di Serie C, che inizierebbe però con un grosso svantaggio: 17 punti di penalizzazione.

Lucchese, non solo il fallimento: anche 17 punti di penalizzazione

È arrivata un’altra doccia fredda per la Lucchese. Nella giornata odierna è stata emessa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sul club toscano. Di seguito il comunicato ufficiale. “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Lucchese 1905 Srl con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, per una serie di violazioni di natura amministrativa”.

La nota prosegue. “La società dovrà pagare anche un’ammenda di 10.000 euro. Inoltre, era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria”. Infine, la chiosa. “Il TFN ha inoltre sanzionato gli amministratori del club. 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro di ammenda per Nicola D’Andrea”.