Gabon: Aubameyang sostiene il presidente uscente Bongo, ondata di critiche nei confronti dell’attaccante

Situazione non facile per l’attaccante del Marsiglia e del Gabon Aubameyang. Il centravanti si è trovato al centro di una controversia politica non da poco. L’ex giocatore del Borussia Dortmund ha sostenuto l’ormai presidente uscente Bongo, il cui governo è caduto con un colpo di stato che ha messo in ginocchio il Gabon, durante le elezioni presidenziali. Questa decisione ha fatto scatenare la popolazione gabonese, che si è riversata contro il calciatore per le proprie scelte politiche. Clima piuttosto teso in Gabon con Aubameyang e compagni che sono anche reduci dalla mancata qualificazione alla Coppa d’Africa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Mauritania nell’ultima giornata dei gironi.