Frosinone, Reinier: “Ambiente perfetto per me, ma sogno il Real Madrid”

Reinier Jesus Carvalho in un’intervista ad ‘As’, ha parlato della sua esperienza al Frosinone, squadra in cui il 21enne brasiliano sta ritrovando fiducia e sta crescendo dopo le esperienze deludenti al Borussia Dortmund e al Girona. Queste le parole del giocatore di proprietà del Real Madrid al quotidiano spagnolo: “Qui ho il sostegno di tutti, sono davvero felice. Il mister ha creduto in me sin dal primo istante e mi ha dato subito fiducia, mi da molti consigli. Il mister ci sprona tutti a dare il massimo, tra noi si è creata una grande connessione. Il Frosinone è una piccola perla del calcio italiano. Punta tanto sui giovani ed è un ambiente perfetto. Spero di poter giocare per il Real Madrid un giorno, ma al momento sono concentrato sul Frosinone“.