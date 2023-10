Francia, Tchouaméni: “Giochiamo troppo, dobbiamo fare qualcosa per farci sentire”

Alla vigilia di Francia-Olanda, il centrocampista transalpino del Real Madrid Aurelien Tchouaméni ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi. Tra questi molto interessante la problematica relativa al calendario e al numero di partite giocate. “Le cose non andranno migliorando, è ovvio che stiamo giocando troppe partite – spiega – Le settimane con una partita sola ormai sono molto rare e questo sta causando sempre più infortuni. Se ognuno parla per conto suo non ottiene nulla ma se siamo tutti d’accordo su questo punto allora dovremmo essere uniti nel farci sentire. Tocca ai giocatori battere i pugni sul tavolo, dobbiamo fare qualcosa.”