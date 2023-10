Francia-Scozia, allerta massima dopo l’attentato di ieri a Bruxelles: 600 agenti a Lille

Alla luce di quanto avvenuto ieri a Bruxelles, l’allerta è massima in vista della sfida tra Francia e Scozia in programma questa sera. A Villeneuve-d’Ascq, comune alle porte di Lille, le autorità francesi hanno deciso di raddoppiare la presenza di forze dell’ordine previste. Secondo l’Equipe, saranno in totale circa 600 gli agenti schierati attorno allo stadio Pierre-Mauroy. Dalle previste tre unità mobili che dovevano essere coinvolte, saranno invece sei, integrati da personale locale. Nella notte, i controlli alla frontiera franco-belga sono stati rafforzati per impedire una possibile fuga del principale sospettato, poi intercettato e ucciso.