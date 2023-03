Dalla Francia: il PSG all’assalto per Kim, il Napoli per ora alza il muro

Il PSG è alla ricerca di difensori di alto livello per la prossima stagione per tentare l’ennesimo affondo alla Champions League. Le prestazioni di Kim Min-jae non possono passare inosservate e dopo questa stagione ci si aspetta dal difensore corano la consacrazione nella stagione che vorrà. Il Napoli non intende privarsene, ma tanto dipenderà dalla volontà del giocatore che in estate dovrà decidere se andare o rimanere in Italia.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG in estate oltre a Milan Skriniar che arriverà a parametro zero dall’Inter tenterà un altro affondo in Italia per un difensore. Il club parigino, infatti, busserà alla porta del Napoli per prelevare Kim dopo la stagione eccezionale del centrale di Spalletti. De Laurentiis non intende per nessun motivo privarsi del giocatore che ha sostituito Koulibaly. Un dettaglio non poco rilevante è quello che dipende dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Kim, che ammonterebbe a 50 milioni di euro. Giuntoli e tutta la dirigenza partenopea vorrebbe alzarla. Tanto però dipenderà dalla volontà del giocatore che al momento a Napoli si troverebbe eccezzionalmente.