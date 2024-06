Francia-Polonia, Probierz: “Motivati anche se delusi. Avremo comunque bei ricordi di Euro 2024”

“È vero che non abbiamo più la possibilità di qualificarci, ma non ho avuto problemi con le motivazioni dei giocatori in vista di questa ultima partita per noi. Hanno lavorato molto duramente e spero che faremo una buona prestazione”. Lo ha detto il ct della Polonia, Michal Probierz, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Francia, ultima sfida a Euro 2024 per i polacchi già eliminati con un turno di anticipo: “Ovviamente, in generale siamo delusi, ma credo che porteremo comunque a casa dei bei ricordi da questo torneo. Domani contro la Francia giocheremo un calcio offensivo. Giocheremo a pallone e non penseremo a difenderci”.

E sull’addio alla Nazionale di Grosicki: “Kamil Grosicki mi ha detto oggi che si sarebbe ritirato dalla nazionale dopo il torneo. E ancora adesso, quando vi parlo, mi viene la pelle d’oca a pensarci. L’ho conosciuto molti anni fa a livello di club e recentemente ci siamo incontrati di nuovo con la nazionale. Ho molto rispetto per lui. Sono contento che sia venuto qui per respirare per l’ultima volta l’atmosfera del grande torneo”, ha aggiunto così come riporta l’Uefa.