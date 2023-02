Francia, Giroud non lascia la nazionale: “Non sono pronto, spero di vivere altre emozioni”

Olivier Giroud non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la nazionale francese, come fatto invece nelle scorse settimane dai connazionali Lloris, Mandanda e Varane. Il 36enne attaccante del Milan, intervistato da “France 2”, non nasconde le sue intenzioni: “Non sono pronto a lasciare la nazionale, non è finita e voglio vivere ancora altre emozioni con la maglia della Francia – ha affermato Giroud – Fisicamente sto bene e le motivazioni non mi mancano, mi considero ancora un giocatore convocabile.” Giroud è il miglior marcatore nella storia della Francia, con 52 gol all’attivo con la maglia dei Bleus.