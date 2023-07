Dalla Francia: l’Atletico Madrid si muove per Verratti

Marco Verratti potrebbe aver terminato il suo tempo in quel di Parigi. Al PSG l’insediamento di Luis Enrique aveva fatto pensare che il centrocampista italiano fosse ancora centrale per l’allenatore spagnolo. In realtà è così, ma la voglia dell’ex Pescara di arrivare in altri lidi potrebbe alla fine prevalere.

Come riporta, infatti, l’Equipe su Verratti ci sarebbe la corte serrata dell’Atletico Madrid di Simeone. Il club spagnolo avrebbe avuto i primi contatti con gli agenti del giocatori e starebbe per mettere in atto i primi intermediari anche con il PSG. Il club francese però sembra abbastanza forte della sua posizione e quindi non vorrà svendere Verratti: si parte da una richiesta di 80 milioni di euro.