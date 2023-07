Francesco Lodi si ritira dal calcio giocato: 39 anni e 610 partite giocate in carriera

Francesco Lodi si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista, dopo una grande carriera, sceglie di ritirarsi all’età di 39 anni e dopo la vittoria del campionato di Serie D con il suo Catania, la città che lo ha adottato nel 2011. In passato aveva già espresso il desiderio di restare in rossazzurro al termine della sua carriera, magari con un ruolo in dirigenza. Adesso dopo oltre 610 partite disputate in carriera tra Serie A, B, C e D è pronto a scrivere una nuova pagina della sua vita.