Formazioni ufficiali Inter-Egnatia, amichevole estiva 2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Egnatia, amichevole estiva in programma domenica 13 agosto 2023. Ultimo test a una settimana dalla Serie A per la squadra di Simone Inzaghi, che scenderà in campo contro il club albanese al ‘Paolo Meazza’ di Ferrara. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 20.00, di seguito l’undici iniziale dei nerazzurri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 31 Bisseck, 44 Stabile, 49 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

EGNATIA (3-5-2): 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 Xhemajli; 26 Memolla, 6 Aleksi, 17 Zejnullai, 11 F. Medeiros, 16 Ndreca; 9 Paulauskas, 7 Dwamena. A disposizione: 12 Dabjani, 44 Fangaj, 5 Janku, 29 Musta, 8 Mellugja, 27 Isgandarli, 82 Kasa, 28 Ahmetaj, 18 Mihana. Allenatore: Edlir Tetova.