Foda su Arnautovic: “In Cina era quasi scomparso, le qualità non mancano”

L’ex tecnico della nazionale austriaca Franco Foda, ha commentato per la Gazzetta dello Sport l’arrivo all’Inter di Marko Arnautovic: “In Cina era quasi scomparso dai radar, qualche tempo fa nessuno avrebbe scommesso su un ritorno a questi livelli. Negli ultimi due anni è diventato uno degli attaccanti più importanti della Serie A, ha fatto tanti gol e penso che per età ed esperienza sia il momento giusto per il trasferimento in un top club. Le qualità non mancano. Può giocare con Thuram o Lautaro senza problemi, ha caratteristiche diverse rispetto ai compagni di reparto. Marko difende palla, fa salire la squadra, crea gioco spalle alla porta e per i compagni sarà un punto di riferimento grazie al fisico importante. Inoltre, cerca spesso la profondità e sarà un fattore interessante nel modulo di Inzaghi. Penso che si adatterà alla perfezione al 3-5-2″.