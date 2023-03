Fluminense, Felipe Melo espulso due minuti dopo l’ingresso in campo: rosso da ‘record’

Felipe Melo, centrocampista ex Fiorentina, Juventus e Inter è stato al centro di un nuovo simpatico ‘record’. Il giocatore è stato espulso senza aver ancora toccato il pallone, nell’undicesima giornata del campionato carioca in Brasile. Dopo essere entrato all’88esimo, è uscito due minuti più tardi per aver difeso in maniera accesa un proprio compagno durante una rissa. Il direttore di gara è stato costretto ad estrarre il cartellino rosso.