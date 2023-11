Florentino Perez all’attacco: “Superlega più necessaria che mai, dobbiamo agire ora”

“La Liga e le sue ultime azioni contro il Real Madrid sono di grande gravità, cercano di attaccare il patrimonio personale del club. Siamo 100mila iscritti e soffriamo. Hanno provato di tutto. Innanzitutto espropriare l’11% dei nostri diritti audiovisivi. Con CVC (fondo che ha acquisto parte della quote della Liga, 10%) hanno cercato di toglierci l’11% dei nostri diritti audiovisivi per mezzo secolo… senza che noi lo sapessimo. Lo abbiamo scoperto attraverso la stampa e perché persone oneste ci hanno informato. Questa operazione è stata un grande affare per il suo manager e una vergogna per il calcio. Real Madrid, Barcellona e Atletico si sono rifiutati, abbiamo fatto notare che era illegale. Il CVC è una piaga, lo faccio notare e lo dirò sempre”. Lo ha detto il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, attaccando la Superlega: “La Superlega soffre di continue campagne di manipolazione che sostengono che si voglia abbandonare le competizioni nazionali, il che è falso. Sarebbero compatibili. Il loro unico obiettivo è rafforzare il calcio europeo… e senza privilegi o esclusioni. L’anno prossimo la Champions League cambia, verso un format insolito, assurdo, senza significato calcistico. Senza gare di andata e ritorno e con più partite. Assurdo. C’è una crisi senza precedenti, molto grave. Bisogna reagire, altrimenti il calcio non sopravviverà come lo conosciamo adesso. Il problema principale è una serie di dirigenti che non pensano ai tifosi. Il calcio europeo non appartiene alla Uefa e il calcio spagnolo al presidente della Liga. Per questo la Superlega è più necessaria che mai, offrirebbe il miglior calcio per club del mondo. E chiedo più regole per il Fair Play Finanziario. Questa situazione non è stabile, non può esserlo”.