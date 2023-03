Fiorentina, Italiano: “Ad aprile ci giocheremo tantissimo. Per Sirigu mi dispiace tanto”

La Fiorentina, dopo la sosta per le nazionali, ritorna in campo e lo farà in uno stadio non banale, San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Viola pre sosta si è dimostrata una squadra viva in netta ripresa dopo un periodo difficile. Il passaggio in Conference e le ultime prestazioni in campionato hanno reso contento Vincenzo Italiano. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa del futuro prossimo della squadra e della partita di domani contro l’Inter.

Sulla partita contro l’Inter: “Questa sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione. Sappiamo quello che è l’Inter, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo andare lì e mettere quello che ci ha permesso di risalire in classifica e di ottenere dei risultati importanti, cercando di mantenere la striscia positiva. Vogliamo far punti. Rimbocchiamoci le maniche per ripartire col piede giusto. Dobbiamo avere l’atteggiamento di una squadra consapevole di quello che dovrà andare a fare, anche per come l’abbiamo preparata. Dobbiamo avere la giusta personalità e quelle qualità viste nelle ultime partite. Dobbiamo rispettarli, sono una grandissima squadra“.

Sul mese di aprile: “E’ un mese importante e ci giochiamo tantissimo. Come abbiamo affrontato il mese scorso dobbiamo essere anche in questo tutti pronti e sul pezzo, lavorando in quei pochi allenamenti con l’attenzione e l’abnegazione giusta. Dobbiamo ottenere il massimo“.

Su Sirigu: “Mi dispiace tantissimo per Salvatore perché è arrivato con grande entusiasmo ed era felice di far parte della nostra famiglia. Inoltre aveva una condizione psicofisica invidiabile. Purtroppo sono cose che capitano, ma sarà sempre vicino a noi. Un in bocca al lupo per il suo recupero“.