Senza Italiano in panchina, sostituito da Niccolini, i rossoblù partono fortissimo con Odgaard e Dallinga. Birligea accorcia nella ripresa, ma Skorupski salva il risultato.

Primo successo europeo per il Bologna, che nella terza giornata di Europa League espugna l’Arena Nationala battendo 2-1 la Steaua Bucarest. Un risultato prezioso che permette agli emiliani di salire a quota 4 punti dopo il ko con l’Aston Villa e il pari contro il Friburgo. In panchina, al posto di Vincenzo Italiano ancora ricoverato per polmonite, c’era il vice Daniel Niccolini, premiato dalla prestazione dei suoi.

Avvio sprint dei rossoblù: al 9’ Freuler recupera palla e innesca Dallinga, che dalla sinistra serve Odgaard per l’1-0. Tre minuti più tardi è lo stesso Dallinga a firmare il raddoppio, ribadendo in rete dopo la respinta di Tarnovanu sul tiro di Lykogiannis. Gli ospiti sfiorano il tris in più occasioni: Orsolini prima spreca un contropiede, poi si vede annullare un gol per fuorigioco. Sul finale del primo tempo è decisivo Skorupski, autore di quattro interventi di grande livello per mantenere il vantaggio.

La ripresa si apre con la rete che riaccende la sfida: al 54’ Birligea approfitta di un’incertezza di Lucumi e accorcia le distanze. Bologna che soffre ma resiste, grazie alle parate del proprio portiere e al palo che al minuto 85 ferma Orsolini. Il risultato non cambia più: 2-1 finale e primi tre punti europei per i felsinei, che sorpassano la Steaua (ferma a 3) e si rilanciano nel girone in vista della sfida al Brann.