Fiorentina, Commisso alla squadra: “Torno negli USA, ci vediamo tra qualche settimana”

La prematura scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in seguito al malore che lo ha colpito domenica scorsa, ha profondamente segnato tutto il panorama calcistico italiano e internazionale. Tanti i messaggi in ricordo dell’italo-statunitense, punto di riferimento della Fiorentina di questi ultimi anni. Il capitano dei Viola, Cristiano Biraghi, aveva espresso tutto il suo dolore per la morte del DG, una ferita da lui accostata a quella causata dall’improvvisa scomparsa di Davide Astori nel 2018. Tutto il gruppo di italiano si è poi recato alla camera ardente allestita dalla società toscana in onore di Barone, e molti calciatori e le loro famiglie hanno anche partecipato ai funerali che si sono tenuti a Pozzallo, città di nascita di Barone.

Tra i più sconvolti per l’accaduto c’è stato Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, che lascerà l’Italia per rientrare negli Stati Uniti dove con una delegazione della società sarà presente all’ultimo saluto che Brooklyn, quartiere dove Joe Barone è cresciuto, tributerà all’ex dirigente Viola. La Fiorentina ha pubblicato questa mattina un video sui proprio canali social nel quale Commisso si rivolge alla squadra prima dell’allenamento odierno: “Ciao ragazzi, io devo partire. Partiamo da qua con Alessandro (Ferrari, ndr) e Pradè, vado con loro a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire qua a guardarvi“. Commisso ha anche ringraziato tutti per il supporto morale e umano che ha ricevuto in questi giorni difficili, vista la forte amicizia che lo legava a Barone.