Fiorentina, Bonaventura: “Dobbiamo approfittare della pausa per recuperare energie”

Giacomo Bonaventura ha parlato a margine dell’inizio del Torneo di Viareggio 2023, prima della pronuncia del giuramento. “Con la Fiorentina abbiamo fatto una buona striscia di risultati, adesso dobbiamo recuperare visto che in questa settimana non giochiamo e poi entriamo nel vivo, nella parte più importante della stagione, e quindi dobbiamo prepararci per l’ultimo periodo”. Poi ha continuato parlando del Lech Poznan, avversario dei viola ai quarti di Conference League; “Non l’abbiamo ancora studiato. Lo faremo nelle prossime settimane, sicuramente contro di loro non sarà facile, dobbiamo continuare come stiamo facendo”.