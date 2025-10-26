A Santiago del Cile il 36enne conquista la gara a eliminazione e saluta il ciclismo con il terzo titolo iridato in carriera

Una carriera da campione non poteva che chiudersi con un trionfo. Elia Viviani, 36 anni, si è preso l’oro nella gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista, ultima prova da professionista prima del ritiro. L’azzurro, già portabandiera olimpico a Tokyo 2021 e tre volte medagliato ai Giochi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium, argento a Parigi 2024 nell’americana), ha disputato una corsa perfetta, correndo spesso in testa e gestendo con intelligenza ogni fase.

Nel finale Viviani ha avuto la meglio sul neozelandese Campbell Stewart, argento, e sull’olandese Yoeri Havik, bronzo. Con questo trionfo, che si aggiunge agli ori mondiali già conquistati nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines, Viviani chiude la sua carriera nel modo più emozionante possibile: da numero uno al mondo.

Un finale che sa di favola per il campione veronese, simbolo del ciclismo azzurro e capace di restare al vertice per oltre un decennio.