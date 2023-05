Finale Europa League, Roma in fermento: sei maxi schermi all’Olimpico

Manca pochissimo, poco più di 24 ore, per la finale di Europa League contro Roma e Siviglia. Il momento della verità per Mourinho e squadra è arrivato: un passo soltanto per trionfare in Europa un anno dopo l’ultima volta. Come lo scorso anno per la finale di Conference League contro il Feyenoord, anche per la sfida contro il Siviglia, l’Olimpico sarà la meta e il posto in cui guardare insieme la partita.

Saranno, infatti, sei i maxischermi dell’Olimpico che manderanno in onda la partita con uno stadio che sarà comunque tanto affollato. Per questo sono stati montati sei maxischermi (2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud) allestiti sui quali domani verrà trasmessa la partita contro il Siviglia in programma a Budapest. Il terreno di gioco, che dovrà ospitare l’ultima partita della Roma di campionato il 4 giugno con lo Spezia, verrà protetto con una speciale copertura che verrà montata nelle prossime ore.