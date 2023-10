FIGC, ufficializzati i neo allenatori UEFA B: ci sono anche Ribery, Hernanes e Diamanti

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i neo allenatori con qualifica UEFA B che questa estate hanno seguito a Coverciano il consueto corso organizzato in collaborazione con l’AIC che rilascia contemporaneamente la qualifica UEFA C (dedicata ai tecnici di giovani calciatori) e la Licenza D (specifica per gli allenatori nei Dilettanti). Avendo superato gli esami finali – sulle varie materie oggetto del programma didattico – e avendo così ottenuto entrambe le licenze, i neo tecnici hanno quindi conseguito automaticamente la qualifica da allenatore UEFA B. La migliore del corso è risultata essere Alice Lugli; da segnalare inoltre i risultati finali ottenuti da Francesca Salaorni, dall’ex difensore Lorenzo Tonelli, e da Marco Motta. Tra i neo allenatori UEFA B presenti anche altre vecchie conoscente italiane e non. Da Diamanti a Maggio, passando per Franck Ribery ed Hernanes.