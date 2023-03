Figc, ufficializzata la partnership con Biraghi

E’ stata ufficializzata a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale italiana, la partership che durerà per i prossimi quattro anni con il gruppo Biraghi. “Continua il consolidamento della nostra famiglia di partner commerciali. Biraghi è un marchio nato nel 1934, anno del Mondiale di calcio vinto dall’Italia, sono una splendida realtà italiana e credo che il binomio sarà felice perche’ loro spingono su tecnologia ed innovazione come facciamo noi“, ha detto Giovanni Valentini, Head of Revenues della Figc. “Siamo molto felici in questa giornata– ha evidenziato Claudio Testa, consigliere d’amministrazione Biraghi -. E’ un orgoglio per noi legarci per i prossimi quattro anni alle Nazionali italiane di calcio. Abbiamo deciso di farlo perche’ abbiamo in comune un anno molto importante, il 1934, quello della prima vittoria Mondiale dell’Italia. Entrambi abbiamo una storia lunga, una storia di successi”. La Figc, con Roberto Mancini, ha regalato una maglia ufficiale azzurra a Claudio Testa per celebrare l’ufficializzazione di questa nuova partnership.