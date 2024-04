Figc: premiato dall’Uefa il progetto ‘Calcio+’ sul calcio femminile. Gravina: “In Italia best practice”

Il premio come “Best Education Initiative 2023/24” dell’Uefa è andato a ‘Calcio+‘, il progetto tecnico ed educativo della Figc e del suo Settore Giovanile e Scolastico per lo sviluppo della base del calcio femminile. Il premio è inserito all’interno dell’Uefa Grassroots Awards, informa la federcalcio, e riconosce “la bontà e il valore di un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare un pilastro dell’attività giovanile italiana”. A ricevere il Gold Award, a Nyon, sono stati il presidente del Settore giovanile e scolastico, Vito Tisci, il segretario Vito Di Gioia e il responsabile del progetto, Massimo Tell.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esulta per il traguardo ottenuto: “Il riconoscimento dell’Uefa testimonia come il programma ideato dal Settore giovanile e scolastico sia una best practice in Europa. In questi anni, Calcio+ ha avuto un impatto molto positivo sul movimento calcistico femminile italiano: lo certifica l’aumento del numero delle tesserate, ma soprattutto la valutazione sui percorsi di formazione umana e tecnica delle ragazze. Un contributo allo sviluppo del calcio femminile e al nostro Paese in un lento ma ineluttabile processo di cambiamento culturale della nostra società civile”.