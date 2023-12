La Fifa sospende le nuove regolamentazioni sulle commissioni agli agenti dei calciatori

La Fifa ha sospeso provvisoriamente l’entrata in vigore del nuovo regolamento per gli agenti dei calciatori in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprima sulle ingiunzioni temporanee emesse dai tribunali di Germania e Spagna. Una decisione è attesa a inizio 2024.

Il nuovo regolamento introduce dei limiti alle commissioni percepite dagli agenti sui trasferimenti e li obbliga a sostenere degli esami presso la stessa Fifa per ottenere la licenza per esercitare. A inizio mese anche la giustizia sportiva della Football Association si espressa contro la nuova normativa voluta dalla Fifa.