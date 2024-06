Fifa pronta a cedere: Serie A e gli altri campionati presto potranno giocare partite negli Usa

La Fifa pare pronta a cedere in modo definitivo, visto quanto accaduto negli ultimi giorni in un tribunale di New York, sul fronte partite dei campionati nazionali all’estero. Come ricorda L’Equipe, Relevent Sports, che organizza l’International Champions Cup ogni estate, ha citato la Fifa per rivendicare il diritto di organizzare le partite dei campionati europei sul suolo statunitense. La Fifa fin qui si era sempre rifiutato, ma per evitare una giurisprudenza troppo pesante, avrebbe accettato di recente un accordo amichevole con la società americana.

Di conseguenza, alcune fonti vicine all’organismo che governa il calcio mondiale, hanno spiegato che la Fifa dovrebbe alla fine accettare che le leghe possano giocare almeno una partita del proprio campionato all’estero. Il campionato più vicino a trasformare l’idea in realtà sembra essere la Liga, Serie A e Bundesliga la seguiranno a ruota, mentre la Ligue 1 potrebbe persino cominciare dal prossimo anno. Più riluttante la Premier League, ma se anche le altre inizieranno a farlo, non potrà sottrarsi. Da sottolineare come nella prossima stagione otto proprietà italiane saranno statunitensi e dieci su venti straniere.