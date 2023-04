Formazioni ufficiali Monza-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza e Fiorentina, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Vincenzo Italiano ai microfoni del club viola ha fatto sapere che non ci sarà Giacomo Bonaventura in questa trasferta in Brianza. Nulla di particolarmente severo: la speranza è di riaverlo presto a disposizione, ha detto il tecnico. Indisponibile, ovviamente, anche Sirigu, che nelle scorse settimane si è lesionato il tendine d’achille. Per Palladino squadra quasi al completo, con il solo Sensi out per un infortunio muscolare. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 23 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-FIORENTINA

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Mota

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Barak, Kouame, Cabral, Saponara