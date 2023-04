Feyenoord, concretezza e autenticità: attesa giovedì la Roma

Il Feyenoord continua spedito verso il titolo di campione olandese, ventesima vittoria stagionale e un netto successo per 5-1 sul Waalwijk. La formazione di Slot dimostra concretezza e spessore tecnico, tutte caratteristiche che renderanno ancora più intenso il quarto di finale di Europa League contro la Roma. Le due squadre si affronteranno infatti giovedì prossimo alle 18:45.

La vetta non si molla e le marcature si moltiplicano, anche nel match di questa sera la formazione di casa, dopo essere andata in vantaggio grazie all’autogol messo a segno da Oukili, ha dominato la partita. A completare il tabellino dei marcatori per gli uomini di Slot: Hartman, Gimenez e Igor Paixao con doppietta. Vana la rete degli ospiti firmata da Lobete al 68esimo.