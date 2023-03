Evra duro su Griezmann: “Non puó essere capitano della Francia, non è leader, non parla”

Patrice Evra, ex terzino sinistro francese si è espressoin merito alla scelta del tecnico della Nazionale di nominare Kylian Mbappé capitano. “Dobbiamo stare tutti dietro a lui, ormai è stato scelto e la cosa non cambierà, è così. Dopo Griezmann è quello con più presenze, penso che non sia stato scelto Antonie perchè personalmente quando ero lì, non parlava. È il capitano del gruppo per la sua gioia di vivere, ma non è uno che fa un discorso prima della partita, non è uno che fa gruppo, non è un leader”.