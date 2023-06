Europei Under 21: sesto assist di Tonali nelle ultime sei partite con l’Italia

Sandro Tonali re degli assist in Under 21. Il nuovo giocatore del Newcastle ha servito il suo sesto assist nelle ultime sei partite con gli azzurrini. Contro la Svizzera il centrocampista italiano ha scodellato in area la palla poi colpita e messa in porta da Pirola al 6′ per il vantaggio dell’Italia, che poi ha battuto gli elvetici per 3-2 grazie ai gol di Gnonto e Parisi. Tonali proverà a dare continuità a questa statistica nella prossima partita, in programma contro la Norvegia mercoledì 28 giugno ale 20:45.