Europei Under 21 2023: Inghilterra batte Israele e sbarca in finale

Inghilterra e Israele si incontrano durante la semifinale degli Europei Under 21. La vincitrice dovrà incontrare una tra Spagna e Ucraina, che giocheranno alle 21 per definire la seconda squadra partecipante alla finale degli Europei. Questo scontro vede l’Inghilterra favorita sulla carta, ma nel calcio tutto può succedere.

L’Inghilterra domina il primo tempo e si trova a giocare contro una nazionale israeliana chiusa in difesa, nel tentativo di limitare l’attacco degli avversari. Inizialmente, la strategia sembra funzionare, con l’Inghilterra pressante ma impossibilitata dall’avanzare verticalmente. La prima opportunità dei britannici arriva però dopo appena 15 minuti, con un calcio di rigore che viene sbagliato da Gibbs-White. Lo stesso giocatore, comunque, si fa perdonare durante il corso del primo tempo, quando al 42‘ tira in porta e, rompendo ogni indugio, porta gli inglesi in vantaggio.

Israele ha quindi bisogno di iniziare il secondo tempo con una nuova strategia e un baricentro più alto, per continuare a sperare nella vittoria. Nemmeno l’Inghilterra però, può permettersi di tornare in campo con tranquillità, dato che il vantaggio limitato potrebbe facilmente svanire. A risolvere il problema, ci pensa Palmer che al 62‘ segna la rete del 2-0, dopo attimi di ansia a causa del check del VAR. Il gioco continua con rari tentativi di attacco da parte di Israele e una netta superiorità inglese. La gara si chiude con una terza rete per gli inglesi firmata da Archer, che al 90‘ con un tiro preciso, spedisce la palla in porta e mette un punto fermo a questa semifinale.

L’Inghilterra sbarca in finale con zero gol subiti, pronta a lottare per il titolo di Campione d’Europa Under 21.