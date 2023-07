Europei Under 19, l’Italia non stecca l’esordio: rotondo 4-0 contro Malta

L’Italia non sbaglia l’esordio agli Europei Under 19 rifilando un rotondo 4-0 a Malta. Nel pomeriggio era arrivato il successo del Portogallo contro l’Inghilterra, quindi per gli azzurrini di Bollini era doveroso iniziare al meglio la competizione. Detto, fatto. Partita, quella contro Malta, mai stata in discussione con Esposito e compagni che sin dai primi minuti hanno messo subito le cose in chiaro. Al 17esimo è subito vantaggio italiano con un calcio di rigore impeccabile di Ndour, migliore in campo insieme a D’Andrea. L’esterno del Sassuolo, dal futuro indubbio, semina il panico nel primo tempo e si guadagna anche il secondo calcio di rigore dopo pochi minuti. Esposito prende la palla, la mette sul dischetto e non sbaglia. Dopo 30 minuti è già 2-0. Nel finale di tempo la squadra di Bollini ha la possibilità di chiudere la contesa già al 45esim quando il terzo (non sarà l’ultimo) rigore viene concesso dal direttore di gara. D’Andrea però spedisce alto. Il gol meritato dell’esterno di Dionisi tarda solo 15 minuti ad arrivare, ossia il tempo dell’intervallo. Infatti al 47esimo D’Andrea da calcio di punizione trova la fortunosa deviazione di un difensore maltese che fa carambolare la palla in rete. A tempo scaduto, altro giro altro rigore nell’area di Malta nel frattempo rimasta in dieci. Non c’è D’Andrea in campo, quindi va Vignato suo diretto sostituto che non sbaglia. Finisce 4-0 per gli azzurri che iniziano quindi alla grande il loro percorso europeo.