Europei Under 17 2024, Italia qualificata alla fase finale: basta il pareggio con la Finlandia

Un rigore di Francesco Camarda nel recupero permette all’Italia Under 17 di acciuffare il 2-2 contro i pari età della Finlandia e di qualificarsi da prima del girone 3 alla fase finale degli Europei di categoria, in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Agli azzurrini di Massimiliano Favo, dopo le vittorie su Olanda e Belgio, basta il pareggio per conquistare la vetta della classifica al Myyrmäki Stadium di Vanta. Alla fase finale, le squadre qualificate (15 più Cipro) saranno divise in quattro gironi da quattro e le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

LA PARTITA

Spazio al 4-3-1-2 per l’Italia con Pessina tra i pali. Linea a 4 con Benjamin, Natali, Garofalo e Lauricella. Centrocampo a 3 con Coletta e Atzeri ai lati di Sala. Ciardi dietro a Camarda e Mosconi. 4-4-2 per la Finlandia con Le Goff-Conan, Kangasniemi, Sandler e Parkkila davanti a Maukonen. Sugli esterni Velasquez e Kokkumaki e in mezzo Siltanen e Weiss. Davanti Kirilov accanto a Multala.

Buon avvio di primo tempo della Finlandia, che riesce ad essere aggressiva nella riconquista alta e a rendersi pericolosa dalle parti della porta di Pessina. È proprio grazie a Pessina che arriva la prima occasione per gli scandinavi. Il portiere azzurro sbaglia in disimpegno e serve Kirilov che raccoglie ma colpisce la traversa dal limite dell’area in pallonetto. Italia che reagisce e inizia a sciogliersi a metà frazione. Il vantaggio arriva al 19′ con Mosconi che crossa in mezzo e trova la deviazione sfortunata di Kangasiemi che batte il suo portiere per l’1-0 azzurrini. Italia che sembra in controllo, ma Garofalo commette fallo su Multala in piena area di rigore e dà l’opportunità alla Finlandia di pareggiare dagli undici metri. Sul dischetto si presenta Kirilov, che non sbaglia e batte Pessina per l’1-1 al 25′. Nel finale di tempo, l’Italia aumenta la pressione ma non riesce a trovare il gol del vantaggio. Vicino alla rete Camarda con un pallonetto salvato sulla linea da Sandler, che permette alle squadre di tornare negli spogliatoi in situazione di parità.

Nella ripresa, l’Italia si affaccia subito dalle parti di Maukonen con Camarda che entra in area con un gran controllo a seguire, ma il portiere in uscita riesce a murarlo. Al 56′ è la Finlandia a passare in vantaggio: Multala corre sulla sinistra e lascia partire un tiro cross che diventa un pallonetto letale per Pessina. I ritmi sono bassi, il gioco è spezzettato e l’Italia fatica a costruire occasioni nitide per il pareggio. All’86’ Campaniello ha la palla del 2-2, ma da posizione favorevole non impatta bene il pallone: Maukonen para con una mano e subisce in seconda battuta il fallo di Camarda. L’estremo difensore finlandese è costretto ad uscire in barella e al suo posto c’è Collins. L’arbitro concede nove minuti di recupero e al primo c’è il fallo da rigore su Liberali che non sfugge all’arbitro. Dagli undici metri si presenta Camarda che col destro non sbaglia e firma un gol pesante, che vale il primo posto del girone e l’eliminazione della Finlandia, che scende in terza posizione dietro il Belgio.