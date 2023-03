Europei 2032, Abodi ci crede: “Abbiamo nove anni per realizzare quanto non fatto in trent’anni”

“Io penso che ci siano le condizioni, anche per una ragione tecnica: gli Europei ci saranno nel 2032, verranno assegnati ad ottobre 2023, e avremmo nove anni per potere realizzare quello che non abbiamo realizzato in 30 anni”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo a proposito degli Europei 2032 per i quali l’Italia avanzerà la propria candidatura: “Gli Europei servono per un grande Paese come il nostro, rimasto molto indietro su tanti piani infrastrutturali, e gli stadi sono uno di questi. Ci sono undici città candidate”.