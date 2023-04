L’European Leagues alla UEFA: “Aumentiamo la solidarietà ai club dal 4% al 10%”

Tutte le maggiori Leghe del calcio europeo hanno fatto un appello importante nei confronti della UEFA per la sostenibilità di tutti i club dei maggiori campionati. Con un comunicato congiunto di tutte le Leghe il calcio europeo ha chiesto un aiuto al maggiore organo calcistico europeo.

Questa la nota dell’European Leagues nei confronti della UEFA: “Le Leghe chiedono alla Uefa e alle parti interessate del calcio un sostanziale aumento della distribuzione di solidarietà ai club, non partecipanti alle competizioni europee, dal 4% al 10% del totale delle entrate Ucc (Uefa Club Competitions). L’aumento previsto dei ricavi Ucc a 4,8 miliardi di euro a stagione consente un maggiore aumento della distribuzione sia per i club partecipanti che per quelli non partecipanti“. La richiesta è nata dopo l’Assemblea generale che si è tenuta nella mattinata di venerdì 21 aprile. A completare il comunicato ci sono ancora altre due richiesta dell’European Leagues: “Chiediamo di rafforzare il collegamento dei pagamenti di solidarietà a progetti specifici, dedicati ai giovani, e lo sviluppo dei talenti che consenta ai club che giocano esclusivamente nelle competizioni nazionali di farli competere al meglio in campo e nel calciomercato. Questo difenderà e proteggerà l’equilibrio competitivo sia nelle competizioni nazionali che internazionali. Inoltre “i pagamenti di solidarietà NPC devono essere assegnati esclusivamente alle società di calcio professionistiche per contribuire a controbilanciare la distribuzione molto maggiore delle entrate per i partecipanti alle competizioni Uefa, compensando i club nazionali per l’enorme espansione delle partite a partire dalla stagione 2024-25“.