Sporting Lisbona-Atalanta 1-2, Scalvini: “Emozionato per il gol, nel secondo tempo abbiamo sofferto”

Giorgio Scalvini è stato intervistato da Uefa.com dopo Sporting Lisbona-Atalanta 1-2, match della seconda giornata di Europa League 2023/2024 che ha visto il giovane difensore nerazzurro andare a segno per la prima volta in Europa. “Sono molto emozionato per il primo gol europeo, arrivato insieme a una grande prestazione della nostra squadra. Nel secondo tempo abbiamo sofferto – spiega – ma era molto difficile in questo stadio dove il pubblico ha spinto forte per i propri giocatori. Dobbiamo continuare così, questa vittoria in trasferta è davvero importante.”