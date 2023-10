Sporting-Atalanta 1-2, Gasperini: “Potevamo chiuderla prima. Ad alcuni mancano ancora ritmo e mentalità”

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci stava tutto il risultato potevamo chiudere la partita se fossimo stati più precisi. In campo internazionale poi è così: loro sono primi nel loro campionato, noi siamo calati e c’è stato anche l’episodio del rigore. Alla fine però abbiamo chiuso abbastanza bene”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, analizza ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria a Lisbona contro lo Sporting nel secondo turno della fase a gironi di Europa League. “Cosa manca alla mia squadra? Se facessimo come il primo tempo ci mancherebbe poco o niente, Abbiamo saputo anche soffrire nel secondo tempo. Abbiamo ancora bisogno di crescere, alcuni giocatori come Holm, Scamacca e De Keteleare, devono ancora trovare i ritmi e la mentalità”.