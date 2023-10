Roma-Servette, Tiago Pinto: “Calendario da rivedere, chi gioca il giovedì è più stanco. Si gioca troppo”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match di Europa League che vede i giallorossi di Mourinho ospitare il Servette all’Olimpico. Il dirigente si è soffermato soprattutto sul tema del calendario: “Si gioca troppo, è evidente se si guarda alle partite dei maggiori campionati europei dove nel 50-60% dei casi ci sono degli infortunati. Il calendario andrebbe rivisto – spiega Pinto – Specie chi gioca il giovedì poi è più stanco, ma anche chi gioca martedì e mercoledì. Presto dovremo sederci intorno a un tavolo e affrontare questo problema.”

In ogni caso la Roma vuole far bene in Europa: “Se si vince le energie perse a livello fisico poi le ritroviamo come energia mentale per il campionato. Questo è il nostro obiettivo, poi vedremo come arriveremo nel girone e da lì capiremo cosa poter fare in questo cammino. Dobbiamo guardare partita dopo partita.”