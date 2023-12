Regolamento sorteggio playoff Europa League 2023/2024: come funziona

Il regolamento del sorteggio dei playoff di Europa League 2023/2024: ecco come funziona a Nyon. Le sedici squadre sono divise in due urne: da una parte le formazioni che provengono dai gironi di Champions League, retrocesse dopo il terzo posto, dall’altra le formazioni che si sono qualificate come seconde nei gironi di Europa League. Ciascuna squadra del primo gruppo sarà accoppiata a una squadra del secondo gruppo, sfide di andata e ritorno a fine febbraio e il ritorno si giocherà in casa delle formazioni che hanno giocato i gironi di Europa League chiudendoli al secondo posto.

C’è il solito paletto per cui nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione nazionale, e questo vuol dire che le italiane non si affronteranno tra loro, dunque non vedremo un incrocio tra Roma (seconda nei gironi di Europa League) e Milan (terza in Champions e retrocessa). Le otto vincitrici di questi spareggi affronteranno le otto squadre già qualificate agli ottavi per aver vinto il girone di Europa League, tra queste troveremo l’Atalanta e verrà effettuato un nuovo sorteggio per definire gli accoppiamenti. Appuntamento alle ore 13 di lunedì 18 dicembre.

Ulteriori paletti, il regolamento definitivo e la procedura dettagliata saranno comunicati dall’Uefa lunedì 18 dicembre intorno alle ore 9 del mattino.