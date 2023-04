Non solo Milan-Inter: Sky vicina ad accordo con la Rai per le semifinali di Roma e Juventus in chiaro

Il calcio italiano si prende le luci della ribalta di tutta Europa. Fra Champions League ed Europa League saranno ben quattro le nostre semifinaliste nelle due maggiori competizioni europee. Dopo che Amazon ha trovato l’accordo per trasmettere in chiaro Milan-Inter di Champions League appoggiandosi a TV8, a sua volta anche Sky ha necessità di trovare un accordo perché per la Legge Melandri anche le due semifinali di Europa League vanno in chiaro, e l’emittente ha un solo canale in chiaro, per l’appunto TV8. A questo punto sembra essere vicino un accordo con la Rai per mandare in onda in chiaro entrambe le semifinali di Europa League, in cui la Juventus affronterà il Siviglia e la Roma il Bayer Leverkusen: all’andata una su TV8 e l’altra, eventualmente, sulla Rai, al ritorno stesso schema con squadre invertite.

La necessità di mettere tutto in chiaro, sollevata dall’AGCOM, sta trovando in queste ore gli effetti sperati. Infatti, dopo l’ufficialità della visione in chiaro del derby di Champions fra Milan ed Inter, ora come riferisce Radiocor, anche Sky e la Rai starebbero cercando di trovare un’intesa per la visione in chiaro delle semifinali di Europa League. Si parlerebbe di un accordo di circa 3 milioni di euro fra Sky e la RAI per la trasmissione di una delle due semifinali della competizione all’andata e una al ritorno, con l’altra su TV8.