Slavia Praga-Roma, rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho (VIDEO)

di Marzia Bosco 13

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. “Tutte le squadre sono difficili da affrontare rispetto a quello che dice Sarri, io guardo partita per partita, abbiamo diversi obiettivi, vogliamo vincere il più possibile”. Di seguito il video per rivedere la conferenza stampa.